سيميوني يرفض الحديث عن خروج ريال مدريد وبرشلونة من الكأس

نصف نهائي كأس إسبانيا دون ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو

رفض دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الحديث عن خروج ريال مدريد برشلونة من كأس ملك إسبانيا، مشيراً إلى اقتراب دييجو كوستا من العودة للروخي بلانكوس بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد أتلتيكو مدريد، لاستضافة غرناطة يوم غد السبت في إطار مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "كوستا انضم للتدريبات مع المجموعة، ويتطلع للعودة والمشاركة سريعاً وعندما يعود سيكون إضافة لنا".

المزيد من الفرق

وواصل: "بالنسبة لكوكي فهو قريب من العودة، وسنرى إمكانية مشاركته من البداية، وجود يعطي لنا العديد من الخيارات التي تساعدنا على تسجيل الأهداف".

وعن مباراة الغد قال المدرب الأرجنتيني: "سنلعب أمام فريق كبير وجيد، سنعمل على التركيز في مباراة تلو الأخرى".

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وتابع: "انتظر من الجمهور ملئ ملعب المباراة ويتفهم وضع الفريق في الفترة الحالية، لأن هذا أمراً غاية في الأهمية".

ورفض سيميوني: "الحديث عن خروج ريال مدريد، من كأس إسبانيا، وقال: "أحترم جميع الفرق، ولكني أركز على فريقي فقط كي نتطور ونتحسن".