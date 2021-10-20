سيميوني يدافع عن نفسه بعد رفضه لمصافحة كلوب

المدرب الألماني لا يشعر بالغضب من الأمر

رد يورجن كلوب مدرب ليفربول، على رفض نظيره الأرجنتيني دييجو سيميوني مصافحته، بعد المواجهة بينهما في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول نجح في الفوز بنتيجة 3/2، في مواجهة سجل فيها محمد صلاح الهدفين الأول والثالث وأحرز نابي كيتا الثاني، بينما سجل أنطوان جريزمان ثنائية أتلتيكو.

سيميوني رفض مصافحة كلوب بعد نهاية المباراة، وهو ما أثار حالة من الجدل، ليخرج الألماني للحديث عن الأمر.

وقال كلوب لشبكة "بي تي سبورت":"لا أحب ما حدث، الموقف كان واضحًا بأنني حاولت مصافحته وهو رفض، ولكن لا توجد مشكلة، المرة القادمة التي أراه فيها سنتصافح بشكل طبيعي".

وأضاف:"كان من الواضح أنه يشعر بالغضب ليس مني ولكن بسبب المباراة، لا يوجد أي شيء آخر".

وفي نفس السياق خرج سيميوني لتوضيح موقفه قائلًا:"أنا لا أصافح أبدًا بعد المباراة لأنني لا أحب ذلك، الأمر ليس صحيًا للفريق الفائز أو الخاسر".

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وتابع:"هذه هي الطريقة المناسبة التي أراها للتعامل مع مثل هذه المواقف، لكن الآن عندما أراه مرة أخرى سأصافحه دون مشكلة".

يذكر أن الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 9 نقاط ليتصدر مجموعته، بينما يمتلك أتلتيكو 4 نقاط وكذلك بورتو البرتغالي، بينما يأتي ميلان في المركز الأخير بلا نقاط.