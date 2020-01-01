سيميوني: من حقنا الاحتفال بعد ليفربول وأقدر رأي ميسي

كما نحزن في الهزائم دعونا نفرح في الانتصارات..

دافع دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن حق جماهيره في الاحتفال بالفوز على ليفربول، واعتبر أن كما يَعُم الحزن في حالات الهزيمة، فيجب أن يفرح الناس وقت الانتصارات.

تصريحات سيميوني تأتي ردًا على تصريحات لاعبي ليفربول بعد المباراة، عندما قال أندي روبرتسون أن الروخيبلانكوس احتفلوا وكأنهم قد مروا بالفعل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بدوره، عقّب سيميوني على هذا الأمر وقال "دائمًا ما قلت أن المبالغة في الاحتفال أمر سيئ، ولكننا لم نُبالغ في الاحتفال بغرف خلع الملابس. لقد رأينا أن الجماهير تعيش مع إزعاج النتائج السلبية وعندما ننتصر يحدث العكس.".

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"نحن ندرك جيدًا أن الدوري الإسباني لا يزال طويلًا، وندرك أن دوري أبطال أوروبا صعب للغاية وعلينا أن نتحلى بالتوازن لنحافظ على حظوظنا في جميع الاتجاهات."

وأضاف "بنفس الطريقة التي تُحزننا الهزائم، ينبغي علينا أن نحتفل بالانتصارات، لقد فزنا في الشوط الأول على ليفربول، والآن ننتظر الشوط الثاني الذي لا يزال قائمًا.".

"هناك العديد من الآراء، وحينما يعبر زميل عما يجول بخاطره فأنا اقدر كلماته. أنا أحترم الآراء الإيجابية والسلبية ولكني لن أحتفل لمجرد أن ميسي قال ذلك."

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كما تحدث اللوتشو عن عودة دييجو كوستا وجواو فيليكس وعن مشاركتهما المحتملة في مباراة الإياب، حيث قال "ما الذي يثيرني حقًا أننا جميعًا نعمل في فريق عمل ولدينا منافسة داخلية مفيدة للغاية.".

وأتم "عندما ابتعد كوستا وفيليكس ظهر فيتولو وكوريا مما أدى إلى الكثير من المنافسة الداخلية، حدث ذلك أيضًا في الدفاع، هذه الكفاءة التي أتحدث عنها والتي تولد وتنمو وتتحسن من الجماعية.".

يذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل المركز الرابع برصيد 40 نقطة وبفارق كبير عن الصدارة، وقد خرج من دور الـ32 في كأس الملك، ويُعد دوري الأبطال هو فرصته الأخيرة هذا الموسم للخروج ببطولة.

