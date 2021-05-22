تصريحات سيميوني بعد التتويج المترافق بالتشكيك به في أمتار الموسم الأخيرة

قال المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد إنه محظوظ بامتلاك لويس سواريز في فريقه، مضيفًا أنه قرر البقاء مع الروخيبلانكوس لأنه شعر أن هناك مستقبلًا مضيئًا للنادي.

وحقق فريق أتلتيكو مدريد الفوز اليوم على نظيره بلد الوليد بهدفين لهدف، ليحقق لقب الدوري الإسباني للمرة رقم 11 له في تاريخه.

ولم يشفع لريال مدريد وصيف البطولة الفوز الذي حققه على فياريال بهدفين مقابل هدف واحد بعد فوز الروخيبلانكوس، ليحقق سيميوني ورجاله اللقب.

وعقب المباراة، قال المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني إن المنافسة على اللقب خلال الموسم الحالي كانت صعبة ومرهقة إلى حد كبير وكان التتويج مستحقًا في نهاية الأمر.

وأضاف: "أنا سعيد بالطبع بعد الفوز باللقب في نهاية موسم صعب وشاق علينا وعلى الجميع، لدي عقد لمدة سنة أخرى، ليس من الضروري الإجابة حاليًا عن مستقبلي".

وتابع: "اتذكر في يوم من الأيام عندما كان ملعب الكالديرون متواجدًا قلت لكم إنني سوف ابقى مع أتلتيكو مدريد ولم يصدقني أحد، ولكنني فعلت ذلك لأنني شعرت أن للنادي مستقبل

وأردف: "أنا سعيد لأنني لم أكن مخطئًا حين قررت ذلك في هذا الوقت، عندما قلتها لم يكن أحد يتوقع أنها من الممكن أن تمثل الخيار الصحيح، واليوم نثبت ذلك".

وأكد: "لقد قلت لكوريا منذ فترة طويلة إنه سيسجل هدفًا مهمًا وحاسمًا وهو ما حدث بالفعل اليوم وما يجعلني سعيد من أجله، لويس سواريز؟ ربما أكون محظوظًا بامتلاكه في فريقي.

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جدير بالذكر أن سواريز أنهى جدول هدافي البطولة في المركز الرابع بـ 21 هدفًا، كان أغلبهم مؤثرًا في مشوار الفوز باللقب.