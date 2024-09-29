"عليك أن تعرف كيف تحتفل بالهدف" .. سيميوني يلوم كورتوا بعد أحداث ديربي مدريد!

ديربي مدريد توقف لمدة 10 دقائق بسبب الشغب الجماهيري..

وجه الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق الكرة بنادي أتلتيكو مدريد، رسالة لوم إلى حارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، على خلفية أحداث الشغب الجماهيري التي تسببت في إيقاف مباراة الديربي لمدة 10 دقائق.

الحكم ماتيو بوسكيتس، قرر إيقاف اللقاء وأمر اللاعبين بمغادرة ملعب ميتروبوليتانو، في الدقيقة 68:55، عقب إحراز الريال لهدف التقدم عن طريق ميليتاو، فيما ظهر حارس الريال كورتوا وهو ينظر إلى جماهير الأتلتي ويضحك، في إشارة استفزاز لأصحاب الأرض، قبل أن تقوم الجماهير بإلقاء مقذوفات على أرض الملعب، ما ساهم في إيقاف اللعب.

وقال سيميوني، عبر DAZN، عقب المباراة، "ما حدث ليس صحيحًا، ولكننا كأبطال لا يجب أن نساعد على استفزاز الناس والتسبب في غضبهم، وليس لدى الجماهير طريقة أخرى للتعبير عن غضبها، كان تصرفًا غير صحيح، ولكن علينا أن نبقى هادئين، ونعرف في أي المواقف يمكننا الاحتفال بالهدف. الناس لا يغضبون من تلقاء أنفسهم، بل يغضبون من شيء، ونحن نساعدهم على الغضب. لا أبرر ما فعلوه، ولكن ... يمكننا أن نفعل المزيد ونحن لا نفعل ذلك".

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وأضاف مدرب أتلتيكو مدريد "يجب أن نتعرف على هؤلاء الذين يسببون الحوادث، ولا ينبغي لهم أن يعودوا، لأننا لسنا بحاجة إليهم".

وانتزع أتلتيكو مدريد هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، عن طريق أنخل كوريا في الدقيقة 90+5، لينتهي الديربي بتعادل استفاد منه برشلونة للانفراد بصدارة الدوري الإسباني، برصيد 21 نقطة، مبتعدًا بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، حامل اللقب، والذي يأتي في الوصافة بـ18 نقاط، ثم أتلتيكو ثالثًا بـ16 نقطة.