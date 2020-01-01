سيميوني: كانت لنا ركلة جزاء؟ لم أشاهدها

أبرز ما قاله سيميوني عقب الخسارة من ريال مدريد

قال دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد إنه لم يشاهد الكرة التي قيل أنها ركلة جزاء لصالح فريقه بعد عرقلة موراتا داخل المنطقة في شوط المباراة الأول.

وحسم ريال مدريد ديربي العاصمة لصالحه بتغلبه على غريمه وجاره اللدود أتلتيكو مدريد بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

وعقب المباراة قال دييجو سيميوني إن فريقه لعب بشكل جيد في شوط المباراة الأول وكان أفضل ولكن التراجع في الشوط الثاني كان هو السبب الأبرز وراء تلقي الهزيمة.

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وأضاف: "أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة، الشوط الأول كان جيدًا وكنا أفضل منهم ولكننا لم نستغل الفرص التي سنحت لنا من أجل التسجيل"

وتابع: "في الشوط الثاني تحسنوا وكانوا أفضل ونجحوا في تسجيل هدف جميل فتح لعب اللعب وجعلهم يظهرون بشكل أفضل فيما تبقى من دقائق"

وأردف: "كنت أعتقد أنهم سيلعبون بهذه الطريقة منذ البداية ولكن دائمًا لديهم مجموعة مميزة من اللاعبين بإمكانهم التغيير بينهم، لذا لا فارق بين الرسوم التكتيكية المختلفة فالجودة حاضرة دائمًا"

وعقب: "كاراسكو يستطيع اللعب كمهاجم وموراتا نتمنى أن يكون جاهزًا، لقد شعر بانزعاجات وكان علينا إخراجه حتى لا تتفاقم الأمور"

وبخصوص ركلة الجزاء التي طالب بها لاعبو أتلتيكو مدريد قال سيميوني: "بصراحة لم أرَ اللقطة، ولا أعتقد أنها تستحق ضجة كبيرة، ولكن الحكم كان عليه العودة لمشاهدتها من جديد"

وأكمل: "نحن معتادون على تلك اللحظات الصعبة، أنا لا أتفادى الحديث عن الخسائر، لقد شرحت كيف خسرنا وليس لدي مشكلة في شرح كل شيء"

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يذكر أن ريال مدريد قد رفع رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 49، في مقابل 43 نقطة لبرشلونة الذي تنتظره مواجهة غدًا أمام ليفانتي.