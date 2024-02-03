سيميوني: فلورنتينو بيريز يساعد أتلتيكو، وهذا سر نجاح ريال مدريد بعد رونالدو!

إشادة هائلة من المدرب الأرجنتيني

قبل ديربي العاصمة أمام ريال مدريد، لا مكان للاستفزاز والتحفز لدى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو، بل الإشادة والتعظيم من شأن الغريم.

المدرب الأرجنتيني أجرى مقابلة مع شبكة "ESPN" الأمريكية عبر برنامج "Diarios de bicicleta" ليبدي رأيه في المواجهة التي ستقام غدًا بالدوري الإسباني.

وقال سيميوني عن سر نجاح ريال:"هناك بعض الأشياء لا يمكن رؤيتها للبعض ولكنها موجودة، أولًا لديهم مدرب استثنائي ويدير المجموعة بشكل جيد للغاية، ورئيس قوي جدًا وهو فلورنتينو بيريز، إنه يسير ويدير ناديًا هو الأفضل في العالم، أنا شخصيًا معجب به لأنه يحفزنا على الاستمرار".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"بيريز يستمر في مطالبة اللاعبين في ريال مدريد بالمنافسة، راموس يرحل فيرحل راموس، يرحل رونالدو فيرحل رونالدو، نفس الأمر مع بنزيما وكاسياس ولكن النادي يستمر لأنهم يديرونه ويتعاملون معه بطريقة مثالية".

وأما عن نجاحه في إيقاف جود بيلينجهام في المباريات الماضية أمام ريال:"كنا محظوظين، إنه لاعب غير عادي، لديه شيء يصعب اكتشافه، وهو الوصول من الخلف للاعب خط الوسط المهاجم".

وتابع:"بالنسبة للمدافع، الكرة، واللاعب، هناك حالة تفقد فيها مراقبته، لو نظرت للكرة سيهرب منك، هو يلعب بفريق لديه كل شيء لمواصلة التحسن وأنا أحبه كثيرًا".

ويلعب أتلتيكو غدًا أمام ريال وهو في المركز الثالث بجدول الليجا بـ47 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الميرينجي صاحب الصدارة بعد 22 جولة.