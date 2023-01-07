سيميوني عن برشلونة بدون ميسي: فرصه أقل في الفوز

أبرز تصريحات سيميوني قبل مواجهة برشلونة

تحدث دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني عن مواجهة فريقه القوية أمام برشلونة غدًا الأحد ببطولة الدوري.

وقال المدرب الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحفي بعد آخر جلسة تدريبية لفريقه على ملعب سيرو ديل إسبينو، بأنه لم يحسم تشكيل فريقه للمباراة حتى الآن.

وتابع سيميوني حديثه قائلًا: "لم نستقر على من سيلعب في المنتصف، توماس ليمار وكوكي يتدربان بشكل جيد للغاية".

وأجاب المدرب عن سؤال هل يمكن أن يكون الفوز على برشلونة نقطة تحول؟ قائلًا:"نحن نواجه جميع المباريات ونريد أن نراها وكأنها مباراة نهائية، ستكون المباراة التالية في ألميريا بنفس الطريقة وهكذا وأنت تبثها أيضًا بنفس الطريقة لا توجد لعبة أكبر من تلك التي يجب أن تلعبها".

وعن رأيه في برشلونة أجاب: " يبلي بلاءً حسناً في الدوري إنه الفريق الذي حقق أكبر عدد من الكؤوس العالمية ومدربهم بأفكار واضحة ويلعب بشكل جيد للغاية، لقد وجدوا الخط الإيجابي".

وواصل سيميوني تصريحاته قائلًا: "النتائج السلبية تجلب طاقة سلبية والنتائج الإيجابية تجعل الفريق يشعر بمزيد من الأمان سنحاول غدًا الاستمرار في هذا الخط ونحاول نقل اللعبة إلى حيث يمكننا إلحاق الضرر".

وعلق مدرب أتليتكو مدريد على سؤال أن برشلونة بدون ميسي أقل قائلًا: "سيكون ميسي دائمًا حاسمًا سواء كان ذلك في المنتخب الوطني أو في فريقه الحالي أو في برشلونة ومع وجود لاعب يتمتع بخصائص ليو هناك فرصة أفضل للفوز".

ويلتقى برشلونة مع أتليتكو مدريد غدًا الأحد ضمن مواجهات الجولة 16 من منافسات البطولة.