سيميوني عن المنافسة مع ريال وبرشلونة: علينا التحلي بالهدوء

المدرب سعيد بفوز فريقه على إسبانيول..

طالب دييجو سيميوني، المدير الفني لأتليتيكو مدريد، جمهور ناديه بالتحلي بالهدوء، معتبرًا أن هناك الكثير من الوقت قبل التمكن من الحديث عن منافسة الروخيبلانكوس لريال مدريد وبرشلونة على لقب الدوري الإسباني.

تأتي تصريحات سيميوني على خلفية الانتصار الذي حققه فريقه على ضيفه إسبانيول بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الواندا ميتروبوليتانو.

المدرب الأرجنتيني تحدث للصحافة بعد المباراة مجيبًا على أسئلة التنافس مع برشلونة وريال مدريد، فقال "علينا أن نكون هادئين، لا يزال هناك الكثير من الوقت والأحداث.".

كما تابع متحدثًا عن المباراة "لقد أدينا بشكل جيد، كان هناك شعور بالخطر في بداية الشوط الأول، وبالفعل تقدموا وصعّبوا المباراة علينا، لكن طريقة ردنا على ذلك كانت جيدة جدًا.".

وعن التبديلات التي طرأت على تشكيلة الفريق اليوم، قال "أردت أن أحظى بمزيد من القوة، وأردنا أيضًا أن نُريح لودلي الذي خاض مباريات كثيرة هذا الموسم.".

يذكر أن الفوز الذي حققته كتيبة سيميوني قد رفع رصيدهم من النقاط إلى النقطة 24 وبفارق نقطة واحدة عن المتصدرين ريال مدريد وبرشلونة، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند النقطة الثامنة في المركز قبل الأخير.