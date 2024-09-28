سيميوني عن طرد فينيسيوس وإندريك قبل ديربي مدريد: "لا أهتم إلا بشيء واحد!"

المدرب الأرجنتيني لا يريد تشتيت تركيز لاعبيه قبل الديربي..

تهرب المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني مجددًا من الحديث عن البطاقات الحمراء التي كان يتوقع أن يحصل عليها الثتائي فينيسيوس جونيور وإندريك نجمي ريال مدريد.

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وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني: "أنا أبتعد عن أي شيء لا يخص استعدادي للمباراة، لا أهتم بما قد يقولونه، لكنني أفهم أنه يتعين علينا أن نفعل ذلك".

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وأضاف ساخرًا: "ما أعرفه عن بيع مباراة الديربي أنه يجب التأكد من وجود جميع اللاعبين الجيدين على أرض الملعب" لكنه عاد ليوضح أنه "يجب على اللاعبين والمدربين التركيز على ما يهمهم فقط".

وكان من الممكن طرد فينيسيوس جونيور وإندريك في لقطتين واضحتين أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة السابقة من الدوري الإسباني، ما كان يعني غيابهما عن مواجهة ديربي مدريد الأحد، لكن الحكم اكتفى بإنذار الثنائي.

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ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن برشلونة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 15 نقطة وبفارق نقاط عن برشلونة.