سيميوني حول احتفاله المخل: لقد كانت لقطة من القلب

سيميوني يتحدث عن احتفاله المثير للجدل عقب انتصار أتليتيكو مدريد على يوفنتوس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب دييجو سيميوني حول احتفاله المثير للجدل عقب مباراة يوفنتوس إنها كانت لقطة تعب عن رد فعل حماسي لا أكثر.

وكان أتليتيكو مدريد قد حقق انتصارًا هامًا على حساب يوفنتوس بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وسجل كلًا من دييجو جودين وخيمينيز هدفي اللقاء، وهذه هي المرة الأولى التي يسجلا فيها في نفس المباراة بقميص أتليتيكو مدريد.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

وبعد اللقاء، احتفل دييجو سيميوني بطريقة اعتبرها البعض لا أخلاقية، ولكنه أشار إلى كونها لقطة من القلب فقط.

وقال سيميوني: "لقد كانت مباراة حماسية، وما حدث في الدقائق الأخيرة منها كان مثيرًا للغاية واستحق الاحتفال"

وأضاف: "لم أقصد الإساءة إلى أحد، فقط كانت حركة من القلب وتعبر عن احتقال بانتصار هام عملنا من أجله طويلًا"

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يذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد خسر أوروبيًا لثاني مرة أمام أتليتيكو مدريد في 7 مباريات لعبها أمامهم في دوري الأبطال.