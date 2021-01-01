سيميوني بعد التعادل: طريق التتويج صعب وأحب تقنية الفار

أثنى مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني على مجهودات لاعبي فريقه في ديربي مدريد الذي إنتهى بالتعادل الإيجابي بين الطرفين، وأثمر في إشعال المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد أن كانت التوقعات جميعها تصب في صالح الروخيبلانكوس.

وقال سيميوني بعد المباراة: "لم يتوقع أحد أن ننفرد بالصدارة بفارق 20 أو 30 نقطة،نحن ننافس اندية كبيرة كبرشلونة، ريال مدريد وإشبيلية".

وأضاف: "سيكون الطريق صعب الى النهاية لكل من يريد المنافسة على الليغا"

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وعن الجدل التحكيمي الذي رافق المباراة بعدم إحتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد علّق "التشولو" بالقول: "ليس لدي أدنى شك في أن تقنية حكم الفيديو المساعد قد تحسنت واصبحت اكثر عدلاً ..أنا احب تقنية الـ VA"

وختم بالقول: "كنا جيدين في المباراة خلقنا فرصاً عديدة، ولم نُوفّق بالتسجيل، لكن علينا ألا ننسى أيضاَ اننا نلعب أمام خصم كبير جداً".