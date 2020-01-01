سيميوني: برشلونة يملك ميسي وأتليتكو مدريد لديه أوبلاك

تأهل تاريخي للروخيبلانكوس لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

انفجر الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتليتكو مدريد، فرحاً عقب نهاية مباراة الإياب لدور الستة عشر أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا في آنفيلد.

أتليتكو مدريد نجح في إقصاء ليفربول، بطل النسخة السابقة، من دوري أبطال أوروبا بالفوز ذهاباً وإياباً، 1-0 في إسبانيا و3-2 في إنجلترا.

سيميوني قال في تصريحات صحفية عقب المباراة: "أشعر بالسعادة البالغة للفريق والنادي، هذه مباراة للتاريخ، منافسة استثنائية، مع الكثير من الحدة والشراسة، في ملعب رائع، لقد كانوا يضغطون بشدة أمام صمود دفاعي من جانبنا، الالتزام بالخطة كان طريقنا للنجاح، لورينتي أضاف الحيوية للفريق، الأمر يبدو بسيطاً، ولكن ليس من السهل تحقيق الفوز على الإطلاق".

المزيد من الفرق

المدرب الأرجنتيني أضاف "في كرة القدم عليك البحث عن مناطق الضعف التي يعانيها خصمك وتهاجمها، لقد سجلوا الهدف الأول وأضافوا الهدف الثاني، لكن لم نستسلم والفريق شعر بإمكانية الرد ومواصلة العطاء".

دييجو اختتم "أوبلاك مهم كما باقي اللاعبين مثل سافيتش، لودي، فيليبي وجواو فيليكس، ولكن نحن نملك أفضل حارس مرمى في العالم كما تملك برشلونة ميسي".

أتليتكو مدريد تحت قيادة سيميوني كان قد نجح في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، ولكنه فشل في تحقيق البطولة بخسارتين دراميتين من الغريم التقليدي ريال مدريد.