سيميوني: كورتوا ليس جاحدًا وكان سببًا في حصولنا على الدوري الإسباني

يرفض نسيان فضل الحارس البلجيكي

استمرارًا للنزال اللفظي بين دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، وتيبو كورتوا حارس الغريم التقليدي ريال، خرج الأرجنتيني للتهدئة والرد مرة أخرى على ما قاله نظيره البلجيكي والاتهامات الموجهة له بالجحود تجاه ناديه السابق.

سيميوني سبق أن انتقد ما قام به كورتوا في ديربي مدريد الأخير بالدوري الإسباني، وذلك لاستفزازه جماهير أتلتيكو، مُطالبًا بمعاقبة أي لاعب يقوم بأفعال مماثلة، وهو الأمر الذي رد عليه كورتوا مؤخرًا ليعارض هذه الفكرة.

وقبل مباراة ليل في دوري أبطال أوروبا، غدًا، الأربعاء، رد سيميوني على سؤال من أحد الصحفيين، عن ما إذا كان كورتوا جاحدًا على قيام المدرب الأرجنتيني بتطويره خلال الفترة التي قضاها في أتلتيكو، حيث قال الأرجنتيني:"لا أعتقد ذلك على الإطلاق، لقد استحق المكان الذي يشغله، إنه أحد أفضل حراس المرمى في العالم".

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وأضاف:"قد لا نتفق على الطريقة التي ينظر بها إلى مواقف معينة، لكنني ممتن لكل العمل الذي قام به هنا معنا، لعبنا في نهائي دوري أبطال أوروبا وفزنا بالدوري الإسباني معه وكان مهمًا جدًا في هذه الرحلة".

يذكر أن كورتوا البالغ من العمر 32 سنة، سبق أن لعب لأتلتيكو على سبيل الإعارة من تشيلسي في الفترة من 2011 إلى 2014، قبل أن ينضم لريال مدريد في 2018 مقابل 35 مليون يورو.