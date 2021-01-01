سيميوني: أتمنى أن يكون حظنا العاثر قد انتهى اليوم!

تصريحات واقعية..

اعتبر دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أن التعثرات التي مرّ بها فريقه منطقية، متمنيًا أن تكون مباراة ريال بيتيس آخر مباريات الحظ العاثر لكتيبته.

وكان أتلتيكو مدريد قد فشل في الفوز على ريال بيتيس واكتفى بالتعادل بهدف لكل فريق مع النادي الأندلسي، وقبلها هُزم من إشبيلية الموسم الماضي بهدف نظيف.

وتحدث سيميوني للصحافة بعد المباراة وقال "بدأت الليجا مع نتائج غير منتظمة لريال مدريد وبرشلونة، تعادلنا مرتين فقط قبل التوقف، ثم بدأ الثنائي في التعافي".

كما أضاف "نزلنا إلى مرحلة من عدم الانتظام في الآونة الأخيرة وواصل ريال مدريد بقوة، سنرى ما يحدث، كل فريق لديه لحظة عاثرة وأتمنى أن تكون قد انتهت بنهاية اليوم".

وتابع "أنا لا أكذب ولا أحب الأكاذيب، أذهب لمباراة تلو الأخرى ولن أتغير، أحب هذه اللحظة الراهنة فقط".

وواصل "في نهاية الموسم هناك هو المزيد من التوتر، لكننا نتطور، في العام الماضي أتينا من مرحلة انتقالية ونحن الآن في مكان جميل يجب أن نحافظ عليه".

وأتم متحدثًا عن إصابة جواو فيليكس "لديه ألم لم يسمح له بمواصلة اللعب وقبلها التدرب، نتمنى أن يبذل جهدًا حتى يتمكن من مساعدتنا الأسبوع المقبل".

الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد ونقطتين عن برشلونة.