مدرب أتلتيكو ليس سعيداً بالقرارات الأخيرة

تحدث مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني في المؤتمر الصحفي للقاء ناديه ضد أوساسونا لحساب الليجا، وعلق على قضية تسجيل داني أولمو من قبل برشلونة، وإيقاف فينيسيوس جونيور في الليجا مع ريال مدريد.

وتمكن برشلونة من تسجيل أولمو بعد رفعه من قبل الليجا والاتحاد الإسباني من قائمة الفريق بحلول نهاية العام الماضي، وذلك بشكل مؤقت من قبل قرار اللجنة الرياضية للحكومة الإسبانية، بينما في سياق آخر، تعرض فينيسيوس للإيقاف لمباراتين عقب طرده في لقاء فالنسيا لحساب الليجا قبل أسبوع.

وقال المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو: "عن قضية أولمو أنا أتفق مع بيان النادي، ولكن هناك أمر هام، أنتم الصحافيين أقوياء، الصحافة والرأي العام لا يوافقان على ما حدث، أما نحن المدربون نبحث عن الأفضل لفرقنا ونثق في صناع القرار لفعل الصواب، ولكن أنتم في الصحافة من ستحددون في أي اتجاه يذهب الأمر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأتبع: "الأمر يعتمد في رأيي على كيف أنتم الإعلام ستوجهون الموضوع، الأندية عبرت عن رأيها ولم تشتكي وعلينا التعايش مع القرار واحترامه، غداً نلعب ضد فريق قوي وتركيزي على تلك المباراة".

وعند سؤاله عن المنافسة مع ريال مدريد وبرشلونة عقب قرار تسجيل أولمو وعقوبة فينيسويس، كان رد سيميوني مقتضباً: "من الأفضل أن أبقى صامتاً، وداعاً"، وغادر قاعة المؤتمر الصحفي.