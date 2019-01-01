سيميدو ينتقل إلى المستشفى مصابًا بعد مباراة إيبار

ما هي الإصابة التي يعاني منها سيميدو؟

انتقل نيلسون سيميدو، لاعب برشلونة، إلى المستشفى متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها في الرأس أمام إيبار بالجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

سيميدو خرج بين شوطي المباراة ليشارك موسى واجي في مركز الظهير الأيمن في مباراة انتهت بالتعادل 2-2.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ سيميدو انتقل إلى المستشفى ليخضع للفحوصات الطبية ومعرفة فترة غيابه.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ خروجه من المباراة كان إجراءًا احترازيًا كما أن الفحوصات أيضًا لمعرفة مدى سلامته خوفًا من تفاقم الإصابة.

🔴🔵 برشلونة يختتم موسم الليجا بالتعادل مع إيبار pic.twitter.com/05fOelatPe — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 19, 2019

وقد يضطر برشلونة لعدم الاعتماد على سيميدو في نهائي كأس ملك إسبانيا خوفًا من تفاقم الإصابة.

جدير بالذكر أنّ برشلونة يواجه عدد من الإصابات أبرزها مارك أندريه تيرشتيجن وفيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي وكذلك لويس سواريز وأرتور.