سيميدو لا يمانع الرحيل عن برشلونة

تعرف على موقف سيميدو من الاستمرار مع برشلونة

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فتح نيلسون سيميدو، لاعب برشلونة، الباب للرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال الصيف الجاري حال رغب بطل الدوري الإسباني في التخلي عنه.

التقارير الصحفية أشارت إلى إمكانية رحيل سيميدو إلى باريس سان جيرمان ضمن صفقة ضم نيمار دا سيلفا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ سيميدو لا يرغب في الرحيل خلال الصيف الجاري عن برشلونة خاصة بعد أن اعتبره المدرب إيرنستو فالفيردي الخيار الأول مع وضع سيرجي روبيرتو في الوسط.

وأوضحت الصحيفة أنّ بيئة اللاعب تتفهم جيدًا إمكانية إدارجه في صفقة نيمار ولا يمانع أن يكون جزءًا من الصفقة.

ويتمنى صاحب الـ 25 عامًا ألا يرحل عن برشلونة، إذ يرى أنّ النادي الكتالوني أفضل من باريس وأن البطولة الإسبانية أقوى من فرنسا، لكن لو طلبت منه الإدارة المغادرة سيفعل.

جدير بالذكر أنّ توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، أكد رغبته في استمرار نيمار وعدم رحيله خلال الصيف الجاري.