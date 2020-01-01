سيميدو يقترب من تجديد عقده مع برشلونة

من المقايضة مع إنتر إلى التجديد حتى 2025

يقترب الظهير الدولي البرتغالي نيلسون سيميدو من تجديد عقده مع برشلونة على الرغم من الشائعات التي توقعت أنه سيكون خارج النادي هذا الصيف.

وكان سيميدو مرشحًا للانتقال إلى صفوف إنتر الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الحالي كجزء من صفقة تبادلية ينتقل على إثرها لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة.

ولكن مع تعاقد إنتر مع أشرف حكيمي من ريال مدريد، لم يصبح النيراتزوري بحاجة إلى ظهير أيمن، في الوقت ذاته سارت الأمور في اتجاه إيجابي بين برشلونة وسيميدو.

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وقد بدأ برشلونة في التواصل مع وكيل أعمال سيميدو البرتغالي خورخي مينديش من أجل تجديد عقد سيميدو حتى العام 2025.

وفي الوقت ذاته، لم يكن إنتر وحده هو المهتم بخدمات سيميدو، بل ظهر اسم مانشستر سيتي على الرغم من امتلاكه جواو كانسيلو وكايل ووكر، وكذلك يوفنتوس في الوقت الذي تعاقد فيه برشلونة مع بيانيتش.

ولكن يبدو أن برشلونة سيغلق الباب في وجه الجميع ويجدد للاعبه الذي انحصرت مشاركاته في أقل من نصف مباريات برشلونة منذ انضمامه إلى الفريق الكتالوني.

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يذكر أن برشلونة قد نيلسون سيميدو في صيف العام 2017 بعد تألق الظهير الدولي البرتغالي مع بنفيكا، في صفقة كلفت برشلونة حوالي 35 مليون يورو.