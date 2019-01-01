سيميدو ضحية اقتراب برشلونة من ضم جريزمان

هل يرحل سيميدو عن برشلونة في الصيف المقبل؟

يقترب نيلسون سيميدو، لاعب برشلونة، من الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل مع محاولات النادي الكتالوني التعاقد مع أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.

أتلتيكو مدريد أعلن رسميًا رحيل جريزمان بنهاية الموسم الجاري دون الكشف عن وجهته المقبلة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ البرتغالي غير راضي عن قلة دقائق اللعب التي يحصل عليها، إذ لعب 42% فقط من الدقائق بالمشاركة مع سيرجي روبيرتو.

وأوضحت أنّه تلقى عروضًا من الدوري الإنجليزي والإيطالي دون الكشف عن أسماء الفرق التي ترغب في ضمه، وقد يغادر مقابل 35 مليون يورو.

⚡️ “نهاية رحلة جريزمان مع الروخيبلانكوس”https://t.co/WyYuI31DU9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 14, 2019

الصحيفة أكدت أنّ برشلونة لا يمانع بيع اللاعب في ظل تصعيد موسى واجي والاعتماد على سيرجي روبيرتو وذلك بهدف توفير المبالغ الكافية لضم جريزمان وكذلك ماتياس دي ليخت من أياكس.

ولن يوافق النادي الكتالوني على بيع روبيرتو لكونه أحد قادة الفريق ولذلك فإن الضحية المتوقعة هي سيميدو.

جدير بالذكر أنّ برشلونة تعاقد مع فرينكي دي يونج من أياكس الهولندي مقابل 75 مليون يورو.