"ماذا حدث يا جيجي؟" .. صوت غريب يفاجئ إنزاجي ولاوتارو مارتينيز بمؤتمر إنتر قبل نهائي السوبر الإيطالي!

شاهد الموقف الغريب الذي حدث بالمؤتمر

تعرض النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، لموقف غريب خلال بداية حديثه بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة فريقه ضد ميلان، في نهائي كأس السوبر الإيطالي المقام حاليًا بالعاصمة السعودية الرياض.

ويلعب إنتر ضد ميلان في ديربي الغضب، مساء غدٍ الإثنين، بنهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي، في مواجهة منتظرة بين الفريقين على ملعب الأول بارك.

ومع بداية مارتينيز بالتحدث بالمؤتمر، ظهر صوت غريب ومزعج بالقاعة، حيث يبدو أن الميكرفون الذي تحدث فيه حدث فيه خطأ تقني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد انتهاء الصوت الذي استمر لوقت قليل، ضحك مارتينيز ومدربه سيموني إنزاجي، ليقول الأخير: "ماذا حدث يا جيجي؟"، ثم عاد بعدها مارتينيز وأكمل حديثه بشكل طبيعي.

ويبحث إنتر عن الحفاظ على لقب السوبر الإيطالي للمرة الرابعة على التوالي، بعدما توج في آخر 3 نسخ بها، بينما يُريد ميلان الثأر منه بعد خسارة نهائي السوبر أمامه في نسخة 2022 التي أقيمت أيضًا بالرياض.