فيديو - سيمبا يُسقط الأهلي ويشعل المجموعة بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يتلقى هزيمة مفاجئة أمام سيمبا التنزاني

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تلقى الأهلي هزيمة مفاجئة أمام سيمبا التنزاني، بهدف دون رد، ضمن مباراة الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، في العاصمة دار السلام.

وكان الأهلي حقق الفوز بخماسية نظيفة على سيمبا في الذهاب، على ملعب "برج العرب"، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وحاول الأهلي فرض أسلوبه من البداية على مجريات اللعب، خاصة من جبهة علي معلول، الظهير الأيسر ولكن الدفاعات التنزانية تصدت لهذه المحاولات.

وظهر لاعبي سيمبا في مناسبات قليلة بالشوط الأول، في محاولات على مرمى محمد الشناوي، الذي تصدى بكل سهولة لكل الكرات التي هددت مرماه.

وفي الشوط الثاني تصدى الشناوي لكرة هدف محققة لصالح سيمبا في الدقيقة 49، وحافظ على نظاقة شباكه في وسط هجوم شرس من الفريق التنزاني.

وفي الدقيقة 67 نجح سيمبا في إحراز الهدف الوحيد بالمباراة، بعد جملة مرتبة بين لاعبي الفريق التنزاني انتهت بتسديدة قوية في الزاوية اليمنى للشناوي.

اهداف مباراة سيمبا 1 × 0 الاهلي - هدف سيمبا الاول #الاهلي_سيمبا pic.twitter.com/qdpZzChpat — Kora On - كورة أون (@koraoncom) February 12, 2019

وبهذا الفوز رفع سيمبا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، خلف الأهلي الذي تجمد رصيده عند 7 نقاط في صدارة المجموعة لتشتعل المجموعة.