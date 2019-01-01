سيليسن حارس برشلونة يقترب من بنفيكا
كشفت تقارير صحفية برتغالية اليوم عن اقتراب الحارس الهولندي ياسبر سيليسن نجم فريق برشلونة من الرحيل خلال الصيف المقبل.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "أبولا" والتي أكدت أن سيليسن يعد أقرب ما يكون للانضمام لصفوف فريق بنفيكا البرتغالي.
فعل الكثير من أجلهم والآن جاء وقت الوداع ! 👋— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٢ مايو ٢٠١٩
وداع يُليق بالجوهرة - دي يونج - لاعب برشلونة القادم 🔴🔵pic.twitter.com/g4psGoptp4
وذكرت الصحيفة أن اتفاقًا قد تم بين برشلونة وفريق بنفيكا بالفعل في الساعات الأخيرة، ولا يتبقى سوى القليل من التفاصيل لحسم الصفقة بشكل رسمي.
ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يحاول فيها بنفيكا الحصول على خدمات سيليسن، حيث حاول بحسب تقارير سابقة ضمه في الصيف قبل الماضي.
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وذكرت الصحيفة أن الاتفاق الذي تم بين الفريقين يتضمن بند يمنح برشلونة حق الأولوية في التوقيع مع نجوم بنفيكا الشباب في المستقبل حال عرضهم للبيع أو وصول عروضًا لهم.
جدير بالذكر أن عقد سيليسن مع برشلونة مستمر حتى نهاية موسم 2020-2021 ويتضمن شرطًا جزائيًا قيمته 60 مليون يورو.