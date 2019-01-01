سيلفا يحدد خليفته في مانشستر سيتي

تعرف على تصريحات سيلفا عند إعلان موعد رحيله عن مانشستر سيتي

كشف ديفيد سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، عن خليفته المرشح لقيادة السيتزنز بعد رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم المقبل.

سيلفا أعلن أنّه لن يجدد عقده مع السماوي وسيرحل بنهاية موسم 2019-2020.

وقال صاحب الـ 33 عامًا في تصريحات صحفية: "أعتقد أن فيل فودين قادر على تعويض رحيلي عن مانشستر سيتي، إنّه لاعب موهوب ويحب التنافسية وقادر على تقديم الأفضل".

وتابع: "حينما تكون صغيرًا تبحث دائمًا عن أصحاب الخبرات ليقدموا النصائح وأحاول مساعدته خلال الفترة المقبلة ليكون لاعبًا أفضل".

بطل كأس العالم مع إسبانيا أشار إلى أنّ فودين يذكره بنفسه حينما كان صغيرًا لكونه يرفض الهزيمة ويبحث دائمًا عن الانتصار.

واختتم: "أفضل نصيحة أوجهها له أن يبقى هادئًا لأن كرة القدم متقلبة ومن الضروري الحفاظ على الهدوء".

وكان سيلفا قد بدأ ناشئاً لفالنسيا، ثم تم تصعيده للفريق الأول في صيف 2004، قبل أن يتم إعارته في الصيف ذاته لإيبار لمدة موسم عاد بعده إلى المستايا.

في العام التالي 2005 تم إعارة سيلفا مجدداً لصفوف سيلتا فيجو، ليعود منه ويثبت أقدامه بين صفوف الخفافيش لأربعة مواسم، قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي مقابل 32 مليون يورو في يوليو 2010.

وحقق الإسباني بطولة الدوري الإنجليزي 3 مرات رفقة السيتزنز.