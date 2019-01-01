سيلفا يتطلع لفرصته الثانية في ميلان

المهاجم البرتغالي يعود للروسونيري..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أندريه سيلفا مهاجم ميلان الإيطالي سعادته بعودته لصفوف الفريق في بداية الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

وقال سيلفا لقنات ميلان:"لدي شعور جيد للغاية، انا سعيد بالعودة إلى ميلان ولقاء العديد من زملائي".

وأضاف:"أريد لقاء المدرب والحديث معه بشأن الطريقة التي سيكون عليها الموسم المقبل".

وكان سيلفا أحد أكبر صفقات ميلان من الناحية المادية، حيث وصل في صيف 2017 قادماً من بورتو البرتغالي مقابل 38 مليون يورو.

الأمور لم تسِر على ما يرام، حيث سجل هدفين فقط في الدوري الإيطالي ليتم إعارته إلى إشبيلية الإسباني في الموسم الماضي.

يذكر أن إشبيلية لم يفعل حق الشراء مقابل 35 مليون يورو ليعود المهاجم البرتغالي البالغ من العمر 23 عاماً إلى الروسونيري.