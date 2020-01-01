سيلفا وهيريرا يغيبان عن باريس سان جيرمان أمام دورتموند

أوجاع باريس سان جيرمان تتواصل

أعلنت المصادر المقربة من باريس سان جيرمان منذ أيام احتمالية غياب تياجو سيلفا عن مواجهة الإياب أمام دورتموند، واليوم تأكدت الأمور بالفعل.

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وتعرض قائد فريق العاصمة الفرنسية للإصابة على مستوى الفخذ مما استوجب خضوعه للفحوصات الطبية لمعرفة فترة غيابه عن الملاعب وكذلك حجم الإصابة.

واليوم، تبين أن تياجو سيلفا سيغيب عن الملاعب لثلاثة أسابيع، وهو ما يعني غيابه عن مباراة الإياب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند.

وعلى صعيد آخر، سيغيب متوسط الميدان القادم من مانشستر يونايتد في الصيف الماضي أندير هيريرا عن الفريق لفترة تتراوح بين 6 أو 8 أسابيع.

وأصيب سيلفا في الدقيقة السابعة عشر من المباراة الأخيرة التي خاضها باريس سان جيرمنا في الدوري الفرنسي أمام بوردو مساء الأحدح الماضي.

وانضم بذلك سيلفا إلى قائمة الغائبين عن إياب ثمن نهائي دوري الأبطال بالإضافة إلى توماس مونييه وماركو فيراتي اللذين سيغيبان للإيقاف.

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يذكر أن مباراة باريس سان جيرمان والتي سيستضيف فيها بوروسيا دورتموند على ملعب بارك دي برانس من القرر أن تقام في الحادي عشر من مارس المقبل.