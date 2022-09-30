سيلحق بالكلاسيكو؟ كوندي يفجر مفاجأة سعيدة بمران برشلونة!

الفرنسي ظهر في حالة معنوية جيدة

قام المدافع الفرنسي جول كوندي، بتفجير مفاجأة سعيدة في تدريبات نادي برشلونة الإسباني، رغم التكهنات بغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

كوندي تعرض للإصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية خلال مباراة فرنسا مع النمسا بدوري الأمم الأوروبية، وسط توقعات بإصابته لفترة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع.

وهو ما كان سيعني غياب اللاعب بشكل مؤكد عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 16 أكتوبر، ولكن الفرنسي ظهر بشكل مفاجىء في تدريبات الفريق صباح اليوم الجمعة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن اللاعب يبذل قصارى جهده من أجل اللحاق بالكلاسيكو، حيث عاد للتدريبات اليوم مع باقي المصابين وهم فرينكي دي يونج، هيكتور بيليرين وممفيس ديباي.

وسيكون من الضروري معرفة حالة كوندي البدنية في حالة مشاركته مع بقية زملائه في المران الجماعي، مع إمكانية قيامه بجلسة تأهيلية مزدوجة لتقصير وقت تعافيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب ظهر في حالة معنوية جيدة فور وصوله لمقر النادي لحضور التدريبات، ويبدو أنه يسير في الطريق الصحيح لخوض الكلاسيكو.

كوندي سيغيب بكل تأكيد عن مباراة برشلونة غدًا أمام ريال مايوركا، وربما لن يتواجد أيضًا بمواجهتي إنتر في دوري أبطال أوروبا، ولقاء سيلتا فيجو في الدوري، ليكون هدفه الرئيسي هو الكلاسيكو يوم 16 من شهر أكتوبر.

وأما من ناحية الجهاز الطبي لبرشلونة، فمن المقرر أن يتعامل مع الموقف بحذر، ورؤية ما ستسفر عنه الأيام القادمة لتحديد الموعد المناسب لكوندي للمشاركة في المباريات دون المجازفة به ومواجهة حدوث انتكاسة ومضاعفات للإصابة.

يذكر المدافع الفرنسي البالغ من العمر 23 سنة انضم لبرشلونة قادمًا من إشبيلية بسوق الانتقالات الصيفي بـ50 مليون يورو، ولعب 5 مباريات بقميص الفريق حتى الآن وصنع 3 أهداف بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.