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سيلتيك يرفض عرض أرسنال لضم تيرني

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Getty/Goal
أرسنال يعاني مادياً
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير صحفية أن عرض أرسنال الأول للتعاقد مع كيران تيرني، مدافع سيلتيك، قوبل بالرفض من قبل بطل اسكتلندا.

الظهير الأيسر يجظى بشعبية كبرى في البريميرليج، إذ سبق وارتبط بأندية مانشستر يونايتد وإيفرتون، وحالياً أرسنال.

وأفادت "ديلي إكسبريس" أن أرسنال قدم عرضاً قيمته 20 مليون يورو تقريباً لضم تيرني، ولكن تم رفضه من سيلتيك.

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ويطالب سيلتيك الأندية المهتمة بمدافعه بدفع 30 مليون يورو تقريباً بحسب التقارير، المبلغ الذي لا يتناسب مع ميزانية أرسنال.

ويعاني أرسنال مادياً بسبب قيود قواعد اللعب النظيف، وسط تقارير عن أن ميزانيته للانتقالات لا تتعدى 50 مليون يورو.

ويلعب أرسنال الموسم المقبل في الدوري الأوروبي بعد حلوله خامساً في ترتيب البريميرليج.

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