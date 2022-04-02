سيلتا فيجو ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

سيلتا فيجو 0×1 ريال مدريد

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39' هدف ملغي لسيلتا فيجو بسبب وجود تسلل على أسباس

34' انطلاقة رائعة من ألابا، الكرة تطول من النمساوي، بنزيما ينقض عليها ويسددها ولكن ديتورو يمسك بها

24' ركلة حرة مباشرة جديدة لسيلتا فيجو على حدود منطقة الجزاء، أسباس يسددها ولكنها تصطدم بالحائط

22' أووووووووه أسباس يسدد الركلة الحرة بشكل ررررائع ولكن كورتوا يتألق ويتصدى لها ببراعة

21' خطأ لسليتا فيجو من خارج منطقة الجزاء بعد عرقلة دينيس سواريز

18' جووووووووووووووووووووووووووووول كريم بنزيما يسجل الهدف الأول لريال مدريد من ركلة جزاء

ركلة جزااااااااااء لريال مدريد بعد تعرض ميليتاو لعرقلة من نوليتو

16' تمريرة بينية رائعة من مودريتش لفينسيوس الذي يستلم الكرة ويسددها بقوووة ولكن ديتور يتصدى لها وتخرج لركنية للريال

13' خطيررررررة لسيلتا فيجو، تسديدة قوووية ورائعة من دينيس سواريز ولكن كورتوا يتألق وتخرج لركنية

11' عرررضية من فاسكيز ولكن الكرة ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية

8' خطيرررة للريال، عرررضية رائعة من أسينسيو بإتجاه بنزيما، رأسية قوووية من الفرنسي ولكنها تمر بجوار العارضة

3' خطيرررة للسيلتا، تمريرة بينية رائعة بإتجاه أسباس، الذي يروض الكرة ويسددها قووية، ولكن ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

تشكيل سيلتا فيجو:

التشكيل | 4-1-3-2

ماتياس ديتورو

جافي جالان - جيسون موريلو - جوزيف أودو - كيفن كوميسينا

فيران بيلتران

نوليتو - دينيس سواريز - برايس مينديز

تياجو جالاردو - إياجو أسباس

يسعى ريال مدريد لمصالحة جماهيره وتعويض الخسارة الثقيلة التي تعرض لها في الجولة السابقة بالكلاسيكو بعد أن سقط أمام برشلونة برباعية، في المقابل سيحاول سيلتا فيجو استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام الملكي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة سيلتا فيجو ضد ريال مدريد والتي تقام على ملعب بالايدوس، في إطار مباريات الجولة 30 من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022.