من هو سيكو فوفانا بديل بروزوفيتش المحتمل في النصر؟

تعرف على سيكو فوفانا صفقة نادي النصر المحتملة

بدأ مسؤولو النصر، محادثاتهم مع إدارة نادي لانس الفرنسي؛ للتعاقد مع متوسط الميدان الإيفواري سيكو فوفانا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

التعاقد مع فوفانا أصبح أولوية في النصر؛ خاصة بعد التعثر الذي شهدته صفقة النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان إنتر الإيطالي، في الساعات القليلة الماضية.

واعترف لانس، بتلقيه عرضًا من النصر، للتعاقد مع النجم الإيفواري؛ إلا أن الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، أكد على أن المفاوضات لن تكون سهلة مع النادي الفرنسي، الذي يستعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

من هو سيكو فوفانا؟

ولد فوفانا في العاصمة الفرنسية باريس، يوم 7 مايو من عام 1995؛ حيث لعب في أكاديمية النادي المحلي هناك، قبل الانتقال منه إلى الفئات السنية للوريان.

ومن لوريان الفرنسي، انتقل النجم الإيفواري إلى أكاديمية مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي أعاره إلى أكثر من نادٍ، دون أن يلعب أي مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم.

تنقل سيكو فوفانا "معارًا"، بين ناديي فولهام الإنجليزي وباستيا الفرنسي، حتى الانتقال بشكل نهائي من السيتيزنس إلى أودينيزي الإيطالي، صيف 2016.

وبعد 4 سنواتٍ مع أودينيزي، رحل فوفانا إلى ناديه الحالي لانس؛ كما مثّل اللاعب، جميع الفئات السنية لمنتخب فرنسا، ولكن عندما حان الوقت للمشاركة مع الفريق الأول، اختار بلاده كوتِ ديفوار، بدلًا من الديوك.

ما الذي قدّمه سيكو فوفانا مع لانس؟

فوفانا يلعب في صفوف لانس، منذ صيف عام 2020؛ حيث شارك في 112 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 12 آخرين.

وخلال الموسم الرياضي الماضي 2022-2023.. سجل النجم الإيفواري، 9 أهداف وصنع 6 آخرين في 39 مباراة رسمية؛ ليساهم في تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.

ما هي قيمة صفقة سيكو فوفانا للانضمام إلى النصر؟

حسب الإعلامي الرياضي نيكولو شيرا؛ فإن نادي النصر، عرض على سيكو فوفانا، عقدًا لمدة 3 مواسم، مقابل 15 مليون يورو في العام الرياضي الواحد.

وأكد شيرا على أن فوفانا رحب بهذا العرض الضخم؛ إلا أن ناديه لانس، يطالب بمبلغ مالي يصل إلى 40 مليون يورو؛ للموافقة على التخلي عن واحد من أهم ركائز الفريق.

ما موقف مارسيلو بروزوفيتش من عرض النصر؟

المثير في الأمر، أن نادي النصر، لا يزال ينتظر انفراجة في صفقة بروزوفيتش، رغم مفاوضاته مع سيكو فوفانا.بروزوفيتش وحسب آخر التقارير، رفض عرض النصر المقدم إليه، والذي يُقدر بـ40 مليون يورو في موسمين "20 مليونًا في السنة".

البعض قال إن رفض اللاعب يأتي بسبب رغبته في الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني، بينما آخرون أكدوا على أنها استراتيجية من بروزوفيتش، للحصول على راتب سنوي من النصر، يقدر بـ30 مليون يورو، بدلًا من 20 مليونًا فقط.