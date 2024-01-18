سيكو فوفانا أثبت فشل النصر .. و"لا تقل كلامًا أكبر منك يا فرانك كيسييه"!

ماذا قدّم سيكو فوفانا وفرانك كسييه في قمة كوتِ ديفوار ونيجيريا؟

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شارك فرانك كيسييه وسيكو فوفانا، ثنائي الأهلي والنصر السعوديين على التوالي، في سقوط منتخب كوتٍ ديفوار الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، أمام نيجيريا، في قمة كأس أمم إفريقيا 2023.

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كوتِ ديفوار صاحبة الأرض والجمهور، سقطت بهدف واحد مقابل لا شيء أمام نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، بالبطولة القارية الكبرى.

وبهذه النتيجة.. تراجع أصحاب الأرض إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط، خلف منتخب غينيا الإستوائية "المتصدر" ونيجيريا "الوصيفة"، اللذين يمتلكا 4 نقاط.

ولم يظهر كيسييه بالمستوى المأمول منه، مثل جميع لاعبي منتخب كوتِ ديفوار تقريبًا، بينما كان فوفانا الأكثر جهدًا ومحاولة فوق المستطيل الأخضر، بالمقارنة مع باقي زملائه.

فرانك كيسييه.. لم يكن على قدر تصريحاته

"أحصل على أموال ضخمة لذلك يجب أن أركض كثيرًا؛ فهناك أشخاص يركضون بدون أن يحصلون على أي أموال".. هكذا صرح النجم الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان النادي الأهلي السعودي، على هامش مشاركته في كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها بلاده في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

كيسييه لم يكن على قدر هذه التصريحات التاريخية؛ وذلك خلال مباراة كوتِ ديفوار أمام نيجيريا، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

متوسط ميدان الأهلي ظهر "ثقيلًا" في الحركة فوق المستطيل الأخضر، كما لم يستطع مجاراة سرعة نجوم منتخب نيجيريا، طوال دقائق المباراة.

كذلك.. كانت هُناك حالة من "التوهان" الغريبة التي أصابت فرانك كيسييه، على غير المعتاد؛ حيث مرر العديد من الكرات الخاطئة، بالإضافة إلى افتكاك المنافس، الكثير من الكرات منه.

الأداء الذي قدّمه كيسييه أمام نيجيريا، والذي جاء بعد يومين من تصريحاته؛ مؤشر على أنه يجب أن يكون على قدر الكلام الذي يخرج من فمه، حتى لا يتعرض للإحراج.

سيكو فوفانا.. أثبت فشل النصر في التعامل معه

ومن ناحيته.. سيكو فوفانا أو "الماسة السوداء" الجديدة في الكرة الإيفوارية، قدّم مستوى جيد أمام نيجيريا؛ حيث ظهر وهو يتحرك في كل مكان داخل المستطيل الأخضر، خاصة في الشوط الأول.

أحبط فوفانا، العديد من الهجمات النيجيرية الخطيرة؛ كما سدد كثيرًا على مرمى الفريق المنافس، أخطرها تلك التي جاءت في الدقيقة 31.

تسديدة فوفانا الخطيرة؛ جاءت من منتصف ملعب نيجيريا؛ إلا أن الحارس تصدى لها ببراعة، ليحرم متوسط ميدان النصر، من تسجيل الهدف الثاني له في البطولة، بعد هزه شباك غينيا بيساو، في الجولة الأولى.

لكن.. أداء متوسط ميدان النصر، شهد تراجعًا ملحوظًا بعد الهدف النيجيري الأول، الذي جاء في الدقيقة 55 من عمر المباراة؛ حيث ظهر عليه الإحباط، مثل باقي زملائه.

وعلى الرغم من هذا التراجع؛ إلا أن اللاعب استمر في بذل الجهد؛ حيث ظهر في حالات دفاعية رائعة، وأخرى هجومية داخل منطقة جزاء نيجيريا، في الدقائق الخمس الأخيرة والوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

الصورة العامة التي ظهر بها سيكو فوفانا في مباراتي غينيا بيساو ونيجيريا، والمجهود الكبير الذي يبذله، أثبتا فشل نادي النصر، في استغلال هذا اللاعب، الذي بات قريبًا للغاية، من الرحيل عن صفوف الفريق الأول، في الميركاتو الشتوي الحالي.

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