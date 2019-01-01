بعد هروبه من الاتحاد - روما الإيطالي يفاوض سانوجو

هل ينتقل سانوجو إلى روما الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة؟

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

دخل نادي روما الإيطالي، في مفاوضات رسمية مع الإيفواري سيكو سانوجو، لاعب وسط فريق الاتحاد السعودي السابق، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

سانوجو كان لاعبًا في صفوف الاتحاد، قبل رحيله مع بداية الموسم الحالي، بسبب خروجه من قائمة الفريق، بناءً على رغبة المدرب التشيلي لويس سييرا، المدير الفني السابق للفريق السعودي.

وأشارت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية إلى أن فريق روما يتفاوض حاليًا مع سيكو سانوجو، من أجل ضمه في الشتاء.

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روما الإيطالي كان دخل في منافسة مع الاتحاد في يناير الماضي، من أجل الحصول على خدمات اللاعب الإيطالي، ولكن العميد نجح في الحصول على خدماته.

الاتحاد اتهم سانوجو بالهروب من الفريق، بعدما قام الأخير بفسخ العقد من طرف واحد، وذلك بعدما تم وضعه على قائمة الاستثمار دون علمه.

وانضم سانوجو لصفوف الاتحاد في الشتاء الماضي، قادمًا من فريق يونج بويز السويسري، حيث شارك مع الفريق 19 مباراة، وقدم مستوى طيب.