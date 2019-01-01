رباعي أجنبي جديد مُهدد بالرحيل عن الاتحاد

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أعلن عن السماح لكل نادٍ بقيد 7 لاعبين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يبدو أن إدارة الاتحاد بالاتفاق مع المدير الفني لويس سييرا مُقبلة على بعض القرارات الجديدة بشأن مصير اللاعبين المحترفين المتواجدين في الفريق.

تقارير مقربة من العميد قالت أن إدارة النادي تدرس إنهاء علاقتها مع عدد من محترفي الفريق الأجانب بالتراضي لعدم الحاجة الفنية لخدماتهم خلال المرحلة المقبلة.

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أعلن عن السماح لكل نادٍ بقيد 7 لاعبين في القائمة بجانب لاعب من مواليد المملكة.

هارون كمارا ظهر للمرة الأولى في مباراة #الاتحاد أمام #ليدز يونايتد والتي أنتهت بفوز العميد بأربعة أهداف لهدفين.👌



(📸: @ittihad ) pic.twitter.com/2smqS6KMXL — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 23, 2019

وأوضحت التقارير أن هناك توجها لتسويق اللاعبين بثلاثة خيارات إما بالاستفادة من بيع عقودهم وإما إعارتهم، أو التوصل معهم لاتفاقية تنهي الارتباط بتوقيع مخالصة مرضية للطرفين.

صحيفة "الشرق الأوسط" قالت أن الإدارة الاتحادية تنوي الاستغناء عنها الأسترالي ماثيو جورمان والبرازيلي جوناس دي سوزا وتم التعاقد مع الأول لموسمين ومع الآخر لثلاثة مواسم صيف الموسم الماضي.

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كما يبرز أسم الإيفواري سيكو جونيو سانوغو والحارس البرازيلي مارسيلو غروهي والذي تم التعاقد معه فترة الانتقالات الشتوية الماضية لثلاث سنوات ونصف السنة.