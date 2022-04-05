"سيكون من العار ألا يستمر هيجواين في كرة القدم"

قرر الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم إنتر ميامي الأمريكي اعتزال كرة القدم مع نهاية موسم الدوري في الولايات المتحدة، حسبما أكد والده.

عقد هيجواين مع إنتر ميامي ينتهي في ديسمبر المقبل، ولذلك قرر مهاجم يوفنتوس السابق عدم التجديد والاعتزال.

وكانت هناك تكهنات بأن مهاجم ريال مدريد السابق سينهي مسيرته في الأرجنتين، وتحديدًا مع ريفر بليت، لكن يبدو أن والده خورخي وضع حدًا لتلك الشائعات.

ماذا قال والد هيجواين؟

خورخي هيجواين، الذي سبق له اللعب في صفوف ريفر بليت وبوكا جونيورز، قال في تصريحات لقناة "TNT Sports" الأرجنتينية: "لن يعود إلى الأرجنتين".

وأضاف: "أخبرني أنه سيتقاعد في نهاية العام، عقده ينتهي هذا العام، وقرر الاعتزال".

وتابع: "أحب أن يستمر ارتباطه بكرة القدم بعد اللعب، إنه فتى يعرف الكثير، ولعب في عدة أماكن".

واختتم: "لديه كل شيء لينجح في المستقبل، بالنسبة لي سيكون من العار إذا لم يستمر في كرة القدم".

ماذا قدم هيجواين في مسيرته؟

إذا قرر هيجواين بالفعل الاعتزال في نهاية الموسم، فإنه سيسدل الستار على مسيرة استثنائية شهدت لعبه في خمس دول، والفوز بـ14 لقبًا.

وبدأ مسيرته مع ريفر بليت، وسجل 15 هدفًا في 29 مباراة بالدوري الأرجنتيني قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في ديسمبر 2006.

قضى هيجواين سبع سنوات مع النادي الملكي، وحقق لقب الدوري الإسباني ثلاث مرات، إلى جانب كأس ملك إسبانيا مرة واحدة، وكأس السوبر الإسباني مرتين، قبل أن ينتقل إلى إيطاليا ليلعب مع نابولي ثم يوفنتوس.

وكانت فترة الثلاث سنوات التي قضاها مع "البيانكونيري" هي الأكثر نجاحًا في إيطاليا، حيث حقق ثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا مرتين، بالإضافة إلى ميدالية الوصيف في دوري أبطال أوروبا.

تخلل وقت المهاجم في يوفنتوس فترات إعارة إلى ميلان وتشيلسي، حيث توج بلقب الدوري الأوروبي في عام 2019.

بعد الموافقة على إنهاء عقده مع يوفنتوس في سبتمبر 2020، جاء إنتر ميامي والدوري الأمريكي، حيث سجل 14 هدفًا في 43 مباراة حتى الآن.

وعلى المستوى الدولي، سجل هيجواين 31 هدفًا في 75 مباراة مع منتخب الأرجنتين، وظهر في بطولة كأس العالم ثلاث مرات، بما في ذلك عندما احتلت الأرجنتين المركز الثاني أمام ألمانيا في عام 2014.

كما سجل ثلاثة أهداف في كوبا أمريكا ، وحصلت الأرجنتين على المركز الثاني مرتين في 2015 و2016.

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