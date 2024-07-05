سيكون مثل جوارديولا وأرتيتا.. نجم البرتغال السابق يتنبأ بمستقبل كريستيانو رونالدو

رونالدو هو بيب جوارديولا المستقبل...

يعتقد بيدرو مينديز، اللاعب البرتغالي الأسبق، أن أسطورة منتخب بلاده كريستيانو رونالدو، سيكون من الصعب عليه إنهاء علاقته بكرة القدم بسهولة، بل سيستمر في الملاعب حتى بعد اعتزاله.

وقال مينديز في تصريحات نقلتها " BoyleSports": "رونالدو شخص تنافسي للغاية، ولديه الكثير من الأفكار حول كرة القدم، ليس لدي فكرة إذا كان يريد التوجه إلى التدريب بعد الاعتزال ام لا".

وتابع: "ولكننا رأينا لاعبين رائعين يصبحون مدربين عظماء، مثل بيب جوارديولا، وميكيل أرتيتا، ومعهم تشابي ألونسو، لذا نحن لا نعرف ماذا سيحدث في المستقبل".

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وأضاف: "أعتقد أن النهاية المثالية لرونالدو، ستكون من حيث بدأ مع سبورتينج لشبونة، إنه يتمتع بمسيرة مذهلة، وستكون نهاية درامية له مع سبورتينج، إنه واحد من أفضل اللاعبين على مر العصور، وإنهاء مسيرته حيث بدأ سيكون أمرًا مثاليًا".

جدير بالذكر أن رونالدو، يستعد مع منتخب بلاده لمواجهة فرنسا، مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات ربع نهائي يورو 2024، والتي يعتقد البعض أنها ستكون البطولة الأخيرة لرونالدو مع منتخب بلاده.