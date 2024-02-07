" سيكون أمرًا لا يصدق".. أوباميانج يرشح مدربه السابق لخلافة تشافي في برشلونة

"فرصة لا يجب أن يفوتها البلوجرانا"

رشح الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم مارسيليا، يورجن كلوب مدربه السابق في بوروسيا دورتموند لقيادة برشلونة في المستقبل.

وكان كلوب قد أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير له بعد 9 سنوات قضاها داخل أسوار قلعة ليفربول، وهو ما حدث أيضًا من تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الذي أكد أنه سيرحل في الصيف المقبل عن البلوجرانا.

وقال أوباميانج في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أعتقد أن تشافي مدرب جيد، كما أنه رائع كشخص. يجب أن نثق به وسيبذل قصارى جهده قبل أن يرحل".

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وأضاف المهاجم الجابوني، أن الألماني يورجن كلوب، سيكون خيارًا رائعًا لقيادة برشلونة، خلفًا لتشافي، حيث أضاف: "إذا توفرت هذه الفرصة سيكون الأمر رائعًا للبارسا".

وتابع: "كلوب يمنحك كل شيء، الطاقة، لقد فاز بألقاب رائعة، إنه مدرب جيد. إذا كانت هناك فرصة لبرشلونة فهو خيار جيد، لقد كنت مرتاحًا جدًا معه في دورتموند. سيكون أمرًا لا يصدق إذا أمكن ذلك".

وختم: "أنا ممتن جدا للحب الذي تلقيته من الجماهير وكل الأشخاص. لا زلت أتلقى رسائل من المشجعين الذين يشتاقون لي. لم ينته موسم برشلونة بعد، لا يزال هناك دوري أبطال أوروبا أيضا أمامهم. لقد تعرضوا لبعض الصعوبات، لكن يجب أن نبذل قصارى جهدنا للفوز بشيء هذا العام".