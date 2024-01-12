"سيكلفه 4 ملايين يورو".. بيريز يلجأ إلى سلاحه المُفضل للثأر من برشلونة

وعد جريء من رئيس الريال قبل الكلاسيكو

لجأ فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، إلى سلاح المكافآت المغرية، من أجل تحفيز لاعبي الفريق الملكي على حسم لقب كأس السوبر الإسباني.

ويلتقي ريال مدريد وبرشلونة على ملعب "الأول بارك" بالرياض، الأحد المقبل، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني المقامة حاليًا بالسعودية.

ووفقًا لشبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، اتفق الرئيس بيريز مع لاعبي ريال مدريد على أنهم سيحصلون على مكافأة فردية قدرها 150 ألف يورو في حالة فوزهم باللقب، بإجمالي 4 ملايين يورو.

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وتعادل المكافأة التي وعد بها بيريز، ما يقرب من نصف ما سيحصل عليه بطل السوبر من الاتحاد الإسباني مقابل مشاركتهم في المسابقة، التي حققها برشلونة في العام المنصرم بفوزه على ريال مدريد (3-1).

ويدخل ريال مدريد المباراة بحالة جيدة، بعد أن فاز في 12 من آخر 13 مباراة، مع دفعة معنوية هائلة بفوزه على غريمه أتلتيكو مدريد في نصف النهائي (5-3).في المقابل، تخطى برشلونة عقبة أوساسونا بثنائية سجلها روبرت ليفاندوفكسي ولامين يامال، أمس الخميس.