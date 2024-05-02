"هكذا سيفوز الأهلي على الهلال!" .. رياض محرز يشعل الكلاسيكو مبكرًا

أول تصريح من رياض محرز قبل الكلاسيكو..

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أعرب النجم الجزائري رياض محرز، جناح النادي الأهلي، عن رضاه التام على أداء ومستوى الفريق الأول لكرة القدم أمام ضمك.

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الأهلي فاز (4-1) على ضمك، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ ليحافظ على مركزه الثالث في جدول الترتيب.

محرز أكد في تصريحات مع شبكة "SSC الرياضية"، على أنه لم يتبق الكثير على نهاية مسابقة الدوري، مشددًا على ضرورة اللعب في المباريات المتبقية، بنفس الطريقة التي ظهر بها الفريق، في النصف ساعة الأولى أمام ضمك تحديدًا.

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وعن كلاسيكو المملكة أمام الهلال.. قال النجم الجزائري: "سنقابل فريق لم يخسر أبدًا في الدوري، هذا الموسم.. مباراة خاصة لأنها ستقام على ملعبنا، ونريد أن نفوز فيها".

وكشف رياض محرز، الطريقة التي ستمنح الأهلي، الفوز على الهلال، مساء يوم الإثنين القادم؛ وهي أن يبذل كل لاعب، أفضل ما عنده، مع المساندة الكبيرة المرتقبة، من جماهير الفريق.

واختتم محرز تصريحاته؛ بالقول: "لدينا جمهور أكثر من رائع.. إن شاء الله يكونون متواجدين بقوة في الكلاسيكو".

جدير بالذكر أن الأهلي سيستضيف مساء يوم الإثنين القادم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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