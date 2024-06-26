"سيفاجئون الجميع في كوبا أمريكا" .. نيمار يُشيد بمنتخب غير البرازيل!

تعرف على المنتخب الذي توقع له نيمار التألق في كوبا أمريكا

كشف نيمار دا سيلفا نجم الهلال، عن المنتخب الذي يتوقع تألقه في بطولة كوبا أمريكا، متحدثًا عن النجم كريستيان بوليسيتش لاعب ميلان.

وقال نيمار خلال تصريحات لـ"Pase Filtrado" عبر منصة "إكس": "أعرف بوليسيتش لقد شاهدت مباراة البرازيل والولايات المتحدة، وفاجأني المنتخب الأمريكي كثيرًا، لأنهم ركضوا ولعبوا دفاعًا رائعًا".

وأضاف: "بوليسيتش لاعب رائع وقضى الكثير من الوقت مع تشيلسي الإنجليزي، وأتوقع أن منتخب الولايات المتحدة سيحقق مفاجأ خلال كوبا أمريكا، بعد الذي رأيته منهم ضد البرازيل".

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واختتم نجم الهلال حديثه، متحدثًا عن قدرات منتخب الولايات المتحدة، حيث قال: "لديهم كل شيء لوضع الفرق في موقف صعب".

ويغيب نيمار عن المشاركة في كوبا أمريكا رفقة البرازيل، بسبب الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.