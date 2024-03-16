سيغيب حتى مباراة مانشستر سيتي .. فينيسيوس جونيور يزيد متاعب ريال مدريد!

ريال مدريد في موقف صعب بسبب فينيسيوس...

عكر فينيسيوس جونيور، فوز ريال مدريد، على أوساسونا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني، والتي جمعت بينهما على ملعب آل سادار.

وتمكن اللاعب البرازيلي، من تسجيل هدفين في فوز فريقه على أوساسونا، في اللقاء الذي حصل فيه فينيسيوس، على بطاقة صفراء في الشوط الأول.

وبسبب تلك البطاقة يغيب فينيسيوس عن مواجهة فريقه القادمة أمام أتلتيك بيلباو، نهاية شهر مارس الحالي بسبب تراكم البطاقات، وبهذا ستكون مشاركة صاحب الـ 23 عامًا، بعد الإيقاف هي مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

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وسيلعب ريال مدريد، أمام مانشستر سيتي، في التاسع من أبريل القادم على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، افتقد لخدمات جود بيلينجهام، في آخر مباراتين بسبب الإيقاف، عقب حصوله على بطاقة حمراء، في مباراة الميرينجي أمام فالنسيا، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.