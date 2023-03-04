"سيعود عاجلاً أم آجلاً ليكون مدربًا لمانشستر سيتي" .. بيب جوارديولا يختار خليفته بعد الرحيل!

جوارديولا يختار أحد تلامذته لتدريب مانشستر سيتي!

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن الأحق بتدريب السيتيزنس عقب رحيله.

يواصل جوارديولا موسمه السابع مع مانشستر سيتي منذ انضمامه عام 2016.

وفي حديثه بالمؤتمر الصحفي لمباراة نيوكاسل يونايتد، قال جوارديولا:" أرى أن فينسنت كومبانى، سيعود عاجلاً أم آجلاً، مصيره أن يكون مدربًا لمانشستر سيتي".

وأضاف:" سيحدث ذلك، لا أعرف متى، لكنني متأكد من حدوثه، إنه يعرف النادي والجو والجماهير وما يحتاجه شعبنا".

ويقود كومباني حاليًا فريق بيرنلي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "التشامبيونشيب" ويتصدر الترتيب بعد مرور 35 جولة.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة بيرنلي، السبت القادم، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.