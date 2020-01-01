سيطرة كتالونية في تاريخ مشاركات السوبر الإسباني

ميسي يتربع على عرش صدارة المشاركين في السوبر الإسباني

يتربع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة على رأس قائمة أكثر اللاعبين المشاركين في تاريخ مباراة كأس السوبر الإسباني.

ميسي يشارك في مباراته الـ19 اليوم أمام أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الذي يقام فعالياته في المملكة العربية السعودية.

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اللاعب الأرجنتيني ليس الوحيد الذي يتواجد من لاعبي البارسا في تلك القائمة حيث يسيطر لاعبو البارسا على قائمة الأكثر مشاركة، حيث يلعب الثنائي سيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه مباراتهم الـ15 في السوبر، فيما شارك الثنائي بيب جوارديولا وأندريس إنيستا في 14 لقاء وتشافي هيرنانديز وداني ألفيش في 13 مباراة.

القائمة لم تضم سوى لاعبان من ريال مدريد هما الحارس إيكر كاسياس وسيرجيو راموس في 13 مباراة.

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كأس السوبر ينظم في هذه النسخة بنظام جديد وهو مشاركة 4 فرق في شكل بطولة مصغرة لأول مرة في تاريخ مباريات كأس السوبر الإسباني.

ويشارك برشلونة في البطولة بصفته بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي، ويشارك معه فرق (ريال مدريد، أتليتكو مدريد، فالنسيا).

ويأمل البارسا في الفوز على أتليتكو مدريد من أجل الوصول إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد الذي نجح في الانتصار على فالنسيا يوم أمس بثلاثية مقابل هدف.