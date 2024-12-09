سيطرة ريال مدريد ومانشستر سيتي وخروج صلاح من تشكيل "فيفبرو" 2024!

صلاح خارج تشكيل العام...

أعلن الاتحاد الدولي لرابطة لاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو" عن أفضل تشكيل في العالم لعام 2024، والذي شهد سيطرة من لاعبي ريال مدريد، وليفربول.

وبحسب البيان الرسمي الذي نشره "فيفبرو" فإن تصويت هذا العام شهد مشاركة أكثر من 28 ألف لاعب كرة قدم محترف من 70 دولة، في رقم قياسي لم يحدث من قبل.

ولأول مرة منذ عام 2006 يخرج ليونيل ميسي، من تشكيل "فيفبرو"، وكذلك لم يتواجد محمد صلاح، نجم ليفربول، في التشكيل الأفضل لعام 2024، ولم يمثل فريقه في التشكيلة إلا المدافع فيرجيل فان دايك.

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ويتواجد في حراسة مرمى تشكيل "فيفبرو" لعام 2024، البرازيلي إيدرسون، نجم مانشستر سيتي، وسيتكون الدفاع من ثلاثة لاعبين وهم فان دايك، بالإضافة إلى ثنائي ريال مدريد أنطونيو روديجر، وداني كارباخال.

وفي خط الوسط سيتواجد، جود بيلينجهام، وتوني كروس من ريال مدريد، بالإضافة إلى رودري، وكيفين دي بروينه من مانشستر سيتي، بينما سيكون في الخط الأمامي، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، بالإضافة إلى إرلينج هالاند.

جدير بالذكر أن محمد صلاح، قد خرج من القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة "ذا بيست" لعام 2024، والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها في يناير المقبل.