سيسيه يعلن تشكيلة السنغال لنهائي كأس الأمم الإفريقية

آليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي يعلن عن تشكيلة فريقه لمباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية ضد الجزائر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن آليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي تشكيل منتخب بلاده الرسمي لمواجهة الجزائر في نهائي أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليًأ في مصر.

ولم يدخل المدير الفني للمنتخب السنغالي سوى إسماعيلا سار كتغيير على تشكيلة الفريق التي خاضت المواجهة نصف النهائية ضد تونس بدلًا من دياتا وساني بدلًا من الموقوف كوليبالي.

جاء تشكيل السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: ألفريد جوميز

خط الدفاع: لامين جاساما، ساليف ساني، شيخو كوياتي، يوسف سابالي

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خط الوسط: ندياي، إدريسا جاي، هنري سايفت

خط الهجوم: إسماعيلا سار، ساديو ماني، مباي نيانج.

ويخوض المنتخب السنغالي اليوم النهائي الثاني فقط في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الأمم الإفريقية، عقب نهائي بطولة ٢٠٠٢ التي خسرها.

جدير بالذكر أن المنتخب السنغالي يخوض المواجهة اليوم عقب التفوق على تونس في نصف النهائي بهدف نظيف جاء بشكل عكسي.