سيسيه: الجيل الحالي للسنغال جاء نتيجة عمل شاق استمر خمس سنوات

المدير الفني للسنغال يشدد على أن هدفه مع فريقه هو السيطرة المطلقة على أفريقيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد إليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي، أن الجيل الحالي لأسود التيرانجا جاء بعد نتيجة عمل شاق استمر خمسة أعوام، وهدفهم هو السيطرة على أفريقيا.

وحقق السنغال فوزاً سهلاً على تنزانيا بهدفين لهدف، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، التي يستضيفها ملعب الدفاع الجوي (30 يونيو).

وقال سيسيه في تصريحات عقبت اللقاء: "كان من المهم الفوز اليوم على تنزانيا في الجولة الأولى من البطولة، خاصة أننا وضعنا استراتيجية لذلك".

وواصل: "نحاول صناعة فريقاً منذ خمسة أعوام ينافس على كل البطولات الأفريقية، ونحن واثقون في قدرة فريقنا على تحقيق نتائج إيجابية".

💫رفاق ماني 🇸🇳 يحصدون أول 3⃣ نقاط في كأس أمم إفريقيا 2019 بثنائية نظيفة في تنزانيا🇹🇿.#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/xWkP4yidH8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 23, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "سنلعب بحذر أمام الجزائر، ستكون مباراة صعبة وهمة، أتمنى أن نقف على ما احرزناه اليوم للبناء عليه في المستقبل".

الجدير بالذكر أن المنتخب السنغالي يلعب مع نظيره الجزائري، مساء الخميس القادم في إطار قمة مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من البطولة.