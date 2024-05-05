سيزار لويس مينوتي.. وفاة مهندس تتويج الأرجنتين بمونديال 1978

اتحاد الكرة ينعى المدرب الأسطوري

توفي سيزار لويس مينوتي، مدرب منتخب الأرجنتين الأسبق، عن عمر يناهز 85 عامًا.

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وفاة المدرب الذي قاد منتخب راقصي التانجو لأول ألقابه في كأس العالم نسخة 1978 في الأرجنتين.

وقال الاتحاد الأرجنتيني، في بيان رسمي: "يأسف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم للإبلاغ بحزن شديد عن وفاة سيزار لويس مينوتي، المدير الحالي للمنتخبات الوطنية ومدرب الأرجنتين بطل العالم السابق".

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وعقب إنجاز 1978، توّج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثانية مع الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا في 1986، ثم جاء اللقب الثالث في نسخة قطر 2022، على يد الأسطورة ليونيل ميسي.