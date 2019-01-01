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سيرخيو ريجيلون يدفع بمارسيلو تجاه يوفنتوس وخارج ريال مدريد

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أداء اللاعب الشاب سيرخيو ريجيلون الرائع يضيف لمتاعب مارسيلو ويدفعه للتفكير بجدية في الرحيل عن ريال مدريد في الصيف القادم تجاه يوفنتوس الإيطالي.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم لتزايد إمكانية خروج النجم البرازيلي مارسيلو من نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن اللاعب قد أعاد التفكير في أمر الرحيل بالفترة الأخيرة بعدما فقد مكانته الأساسية في تشكيلة الملكي.

وكان مارسيلو قد عانى مؤخرًا من الابتعاد عن التشكيلة الأساسية بسبب مشاكله الدفاعية الواضحة لصالح اللاعب الشاب سيرخيو ريجيلون.

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وتجاهل المدير الفني للفريق سانتياجو سولاري في أكثر من مناسبة التعليق على أداء مارسيلو السيء قبل أن يضع به بجواره على مقاعد البدلاء.

ويعد فريق يوفنتوس أحد أكبر المهتمون بالحصول على خدمات الظهير الأيمن البرازيلي الذي حقق ثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا متتالية مؤخرًا مع ريال مدريد.

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جدير بالذكر أن مارسيلو ليس الوحيد المطلوب في صفوف يوفنتوس من ريال مدريد حيث يسعى البيانكونيري للحصول على خدمات إيسكو أيضًا.

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