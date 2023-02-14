سيرخيو راموس: شككت في قرار الرحيل عن ريال مدريد .. وسأصبح رئيسًا في المستقبل!

راموس يؤكد أنه شكك كثيرًا في قرار الرحيل عن ريال مدريد في صيف 2021.

أكد الإسباني سيرخيو راموس مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني في صيف 2021 مثل تغييرًا كبيرًا للغاية في حياته.

راموس أجرى مقابلة مع موقع "يويفا.كوم" قبل المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ الألماني، والتي تقام مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا على ملعب "حديقة الأمراء".

وانتقل راموس إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، وبعد موسم أول خيمت عليه الإصابات مع الفريق الباريسي، استعاد المدافع الإسباني بريقه في الموسم الحالي.

وكشف راموس خلال المقابلة عن شعوره عند الرحيل عن ريال مدريد: "من الواضح أن مغادرة ريال مدريد كان تغييرًا كبيرًا للغاية، هدفي دائمًا هو الاستمرار في الفوز، لقد فزت كثيرًا مع ريال مدريد، لكنني اعتقدت أنها كانت فرصة جيدة لتغيير المشهد، ومحاولة مساعدة فريق مثلهم باريس سان جيرمان".

وأضاف: "في البداية كان كل شيء صعبًا للغاية، عليك أن تجد منزلًا وتستقر، خاصة عندما تأتي مع عائلة، في حالتي مع أربعة أطفال، كانت العملية صعبة بعض الشيء في البداية، لكن كل شيء مر على ما يرام".

وعن الصعوبات التي واجهها في بداية مسيرته مع باريس سان جيرمان قال: "في البداية بعد الانتقال، سارت الأمور على ما يرام، لكن تعرضت للإصابة، كانت هناك صعوبات في التعافي والتكيف مع النظام الجديد"

وأكمل: "بدأت أشكك فيما إذا كنت قد فعلت الصواب بالرحيل عن ريال مدريد، ومع ذلك، لطالما تم تحديد مسيرتي المهنية من خلال المثابرة والعمل الجاد، الأمر يتعلق بمواصلة القتال وهو ما يمنح معنى للأشياء التي تحدث في المستقبل".

وعن مواجهة بايرن ميونخ قال قائد إسبانيا السابق: "عندما أفكر في بايرن، أفكر في اليوم الذي سجلت فيه ضدهم في 2014".

وتابع: "بالطبع، نعلم أنهم أحد أفضل الفرق التي يمكننا مواجهتها، إنه تحدٍ كبير، لكن التغلب عليهم سيكون رسالة إيجابية للغاية لإرسالها إلى بايرن ميونخ والعالم".

وأردف: "للفوز بدوري أبطال أوروبا عليك أن تهزم الأفضل، وبايرن من بينهم كل عام".

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وتطرق راموس للحديث عن مستقبله مع باريس سان جيرمان، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وقال: "استثمر الكثير من الوقت في كرة القدم، ولم يكن لدي الكثير من الوقت للعائلة هذه السنوات، لذلك عندما أتقاعد، سأقضي عامين في تعليم أطفالي، وأعيش أشياء يومية لا يمكن القيام بها مع كرة القدم، مثل التزلج، وأخذ الأطفال في إجازة دون ضغط، وأخذهم إلى دروس التنس، في محاولة للحصول على حياة طبيعية".

واختتم راموس تصريحاته قائلًا: "يجب أن أكون أكثر وعيًا بعملي، لكن في النهاية ما يمنحني الأدرينالين ويثيرني هو كرة القدم، لقد فعلت ذلك طوال حياتي وهذا أفضل ما أفعله. أرى نفسي رئيسًا أو مديرًا رياضيًا أو مدربًا في المستقبل".