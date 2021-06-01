مع نهاية الموسم وبداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، بدأ سؤال في الطرح وهو هل يرحل سيرخيو راموس من ريال مدريد وما هو الفريق الذي سيلعب له إن رحل؟

لا شك أن سيرخيو راموس أحد أفضل المدافعين في العالم في الوقت الحالي، لكنه لم يظهر بالمستوى المعتاد في الموسم الماضي لتقدمه في العمر.

تسبب ذلك في عدم استدعائه لقائمة منتخب إسبانيا المشاركة في يورو 2020، والذي سينطلق بعد أيام بحضور أقوى المنتخبات الأوروبية.

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انتشرت أخبار طوال الموسم تشير إلى قرب رحيل راموس من ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2021، فهل يرحل بالفعل؟ وما هي الأندية الراغبة في ضمه.

هل يرحل راموس من ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2021

لا يشغل مشجع ريال مدريد في الوقت الحالي إلا هذا السؤال، خاصةً مع كثرة الأنباء التي تؤكد رحيله وتربطه بعدد من الأندية الأخرى.

غاب سيرخيو راموس عن إعلان القميص الجديد لريال مدريد للموسم القادم، ورغم غياب عدد من اللاعبين، إلا أن غياب راموس هو الذي لفت الأنظار، فهو قائد الفريق وهو الذي خرجت عنه شائعات الرحيل بقوة في الفترة الأخيرة.

لكن، وبحسب موندو ديبورتيفو فإن رحيل راموس لم يتقرر بعد، وأنه سيعقد جلسة مع فلورينتينو بيريز خلال الأيام القادمة لحصم مستقبله.

ما هي الأندية المهتمة بضم سيرخيو راموس؟

أخبار كثيرة ربطت راموس بعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، ففي مايو الماضي ظهرت أنباء تشير إلى اقترابه من باريس سان جيرمان، ومع بداية يونيو ارتبط بقوة بمانشستر سيتي.

أثار سيرخيو راموس الجدل بشأن الفريق الفرنسي، ففي مايو ماضي علق على تغريدة نشرها نيمار بعد تمديد عقده مع الفريق برموز تعبيرية تشير للتصفيق.

ومع بداية شهر يونيو، أكدت شبكة "ESPN" أن مانشستر سيتي يجهز عرضًا لضم راموس، يقضى بتوقيعه لمدة موسمين أي حتى 2022-2023، ومع نهاية فترته مع السيتي ينضم لنادي نيويورك سيتي التابع للمجموعة الإماراتية.

متى ينتهي عقد راموس مع ريال مدريد؟

ينتهي عقد سيرخيو راموس مع ريال مدريد بنهاية موسم 2020-2021، وتحديدًا في نهاية شهر يونيو.

ومع قرب انتهاء مدة العقد، يمتلك راموس الحق في الاتفاق مع أي فريق في الوقت الحالي دون العودة للفريق، على أن ينضم له في الأول من يوليو بشكل مجاني.

لماذا لم يجدد راموس عقده مع ريال مدريد؟

بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة فلم يتوصل سيرخيو راموس لاتفاق مع ريال مدريد بشأن تجديد عقده حتى اللحظة.

إدارة الملكي تقدمت بعرض قيمته المالية أقل بـ 10% مما يحصل عليه راموس، وبحسب تقارير عديدة لم يكن القائد يمانع ذلك.

وكانت نقطة الخلاف بين راموس وريال مدريد تتمحور حول مدة العقد، والتي يريدها البلانكوس 12 شهرًا فقط، بينما أراد سيرخيو راموس الحصول على عقد لمدة عامين.