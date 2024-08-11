النصر أم الاتحاد؟ سيرخيو راموس يُحدد طلباته المالية للعب في دوري روشن السعودي

المدافع المخضرم مطلوب في الناديين

كشفت مصادر صحفية عن طلبات سيرخيو راموس المالية للعب لأحد أندية دوري روشن السعودي، حيث أصبح المدافع المخضرم حرًا بعد انتهاء عقده مع إشبيلية.

راموس ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى الدوري الأمريكي وتحديدًا نادي سان دييجو، كما قيل أنه تلقى عرضًا من الاتحاد السعودي بجانب اهتمام من مواطنه النصر للعب بجانب إيمريك لابورت.

الصحفي سلطان العتيبي أوضح عبر منصة إكس أن صاحب الـ38 عامًا طلب 15 مليون يورو سنويًا للتوقيع مع أحد الأندية السعودية، لكنه لم يكشف عن هوية ذلك النادي مع ترجيح أن يكون النصر أو الاتحاد.

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رئيس الاتحاد السابق، أنمار الحائلي، قال صراحة أنه طلب من برنامج الاستقطاب التعاقد مع راموس الصيف الماضي لكن طلباته قوبلت بالرفض.

المدافع الإسباني حظي بمسيرة مذهلة في كرة القدم، إذ حصد العديد من الألقاب مع ريال مدريد وباريس سان جيرمان بجانب فوزه مع منتخب إسبانيا بكأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا (يورو 2008 و2012).